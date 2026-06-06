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EE. UU. derriba drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz

  • Por Geber Osorio
05 de junio de 2026, 20:41
Estados Unidos habría derribado drones que representaban amenazas en su contra en el estrecho de Ormuz. (Foto: Centcom)

Estados Unidos habría derribado drones que representaban amenazas en su contra en el estrecho de Ormuz. (Foto: Centcom)

El Ejército de Estados Unidos anunció este viernes que bombardeó en "legítima defensa" dos sitios de radares en Irán.

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Las fuerzas estadounidenses "derribaron cuatro drones (...) lanzados hacia el estrecho de Ormuz" que "representaban una amenaza inmediata al tráfico marítimo regional", escribió en X el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

"Las fuerzas estadounidenses luego atacaron sitios de radares de vigilancia costeros en Goruk y en la isla Qeshm para defenderse contra próximos ataques", agregó el Centcom.

La televisión estatal iraní Irib reportó en Telegram que se escucharon explosiones en Sirik, una ciudad vecina de Goruk.

En Kuwait, el ejército informó a primera hora de este sábado que estaban respondiendo a ataques "hostiles" con misiles y drones, días después de que un bombardeo contra el aeropuerto internacional del país dejara un muerto y decenas de heridos.

El Ministerio del Interior de Baréin informó que se activó una alerta aérea tras nuevos ataques.

"Sonó la sirena. Se pide a los ciudadanos y residentes que mantengan la calma y se dirijan al lugar seguro más cercano", escribió el ministerio en X.

Capacidad balística

El presidente Donald Trump dijo este viernes que Irán aún tiene capacidad balística. "Tienen algunos misiles, tienen algunos drones. Diría, en términos de porcentajes, quizá un 21% o 22% de sus misiles", dijo en entrevista con NBC News.

La cifra es más alta que el 18% del que habló Trump en mayo.

El ejército iraní aseguró que había disparado "misiles de advertencia" a dos destructores estadounidenses en el Golfo de Omán.

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