Haaland lidera victoria del City ante el Arsenal en jornada decisiva de la Premier

El Mánchester City se metió de lleno en la pelea por la liga inglesa tras imponerse 2-1 al Arsenal en el estadio Etihad, en el duelo correspondiente a la jornada 33.
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El conjunto dirigido por Pep Guardiola tomó la ventaja temprano gracias a Rayan Cherki, quien abrió el marcador al minuto 16. Sin embargo, la reacción visitante fue inmediata tras un fallo del guardameta Gianluigi Donnarumma al intentar despejar con los pies dejó servido el empate que capitalizó Kai Havertz apenas dos minutos después.
Ya en el complemento, el peso ofensivo de los citizens terminó marcando diferencia. Erling Haaland apareció al 64 para firmar el tanto de la victoria y confirmar el repunte del campeón vigente en el tramo decisivo del campeonato.
El resultado aprieta la clasificación
Los citizens quedan a solo tres puntos del liderato con cinco fechas por disputar, además de tener un partido pendiente frente al Crystal Palace.
Del otro lado, el equipo de Mikel Arteta vuelve a dejar dudas en un momento clave. Tras haber desperdiciado recientemente opciones en torneos coperos y avanzar con dificultades en la Liga de Campeones, el Arsenal ve cómo se reduce el margen de error en su intento por volver a coronarse en Inglaterra, un objetivo que se le resiste desde 2004.