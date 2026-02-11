Manchester City golea al Fulham para meter presión al Arsenal

-

El Manchester City fulminó al Fulham (3-0), este miércoles como local en la 26ª jornada, y metió presión al líder Arsenal, obligado a imponerse el jueves para recuperar sus seis puntos de ventaja en la cima de la Premier League.

El equipo de Pep Guardiola (2º, 53 pts) se sitúa a tres unidades de los Gunners a la espera del desplazamiento del líder el jueves a Brentford.

En el Etihad Stadium, los goles cayeron como la lluvia en la primera parte, trazando el camino hacia un vigésimo triunfo consecutivo de los Citizens frente al Fulham.

Antoine Semenyo, llegado en enero desde el Bournemouth, continuó con su espectacular integración con un gol, al acecho de un despeje fallido del rival (24'), y ofreciendo una asistencia para Nico O'Reilly (30').

Erling Haaland se sumó a la fiesta con un tiro cruzado raso desde la entrada del área (39'), poniendo fin de paso a una 'ligera' sequía: desde un doblete contra el West Ham antes de Navidad, solo había marcado de penalti (dos veces) en liga.

Tras un decepcionante empate ante el Tottenham (2-2) y una victoria agónica contra el Liverpool (2-1), el Manchester City se regaló un triunfo cómodo y evitó los bajones de rendimiento que recientemente lo habían lastrado en las segundas partes.

Los Sky Blues buscarán ahora prolongar la dinámica en liga contra Newcastle, Leeds, Nottingham Forest y West Ham.