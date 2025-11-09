Manchester City golea a Liverpool en el partido mil de Guardiola

-

El Manchester City se impuso 3-0 al Liverpool, en el gran choque de la jornada 11 de Premier League, y los Citizens son ya los primeros perseguidores del líder Arsenal.

Con goles del noruego Erling Haaland (29), del español Nico González (45+3) y del belga Jeremy Doku (63), el City se colocó segundo con 22 puntos, a cuatro de los Gunners, que empataron 2-2 en Sunderland.

Así, el entrenador español Pep Guardiola celebró su partido mil en los banquillos con su victoria número 716, unas cifras que el propio entrenador catalán definió el viernes de "locura".

El partido, que enfrentaba a los ganadores de las últimas 8 Premier League (6 para el City y 2 para el Liverpool) estuvo a la altura de las expectativas desde los primeros minutos.

Los locales dominaron el encuentro desde los primeros compases, y gozaron de la primera ocasión clara con un penal, señalado por falta del arquero Giorgi Mamardashvili sobre Doku.

19 goles de Haaland

Sin embargo el georgiano, titular en la portería del Liverpool desde la lesión a finales de septiembre del brasileño Alisson Becker, adivinó el lado y detuvo el disparo de Haaland desde los once metros.

Pero el noruego rara vez falla a su cita con el gol, y no tardó en corregir la anomalia (29), ganando un balón aéreo en el área a la defensa "red" y anotando su gol 19 de la temporada entre todas las competiciones, el 14 en Premier.

Los Reds, que hace una semana pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, creyeron empatar minutos después (38), gracias a un remate de cabeza del capitán Virgil van Dijk en un saque de esquina. Sin embargo el tanto fue invalidado por fuera de juego posicional del lateral escocés Andy Robertson, situado delante del arquero Gianluigi Donnarumma en la acción.

Así, del 1-1, el marcador pasó... al 2-0; en el tiempo añadido de la primera mitad, el español Nico disparó desde la frontal del área, doblando la ventaja antes del paso por los vestuarios.

En la segunda mitad se mantuvo el guion de dominio local en el Etihad Stadium, y Doku marcó el golazo de la jornada, una rosca envenenada desde fuera del área (63).