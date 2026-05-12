Un autogol in extremis evita que Cristiano Ronaldo sea campeón en Arabia Saudita

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Un autogol del arquero brasileño Bento en el minuto 90+8 amargó la noche del Al Nassr y dejó en suspenso el primer título de liga de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, tras empatar 1-1 frente al Al-Hilal en el clásico saudí.

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Cuando parecía que el equipo dirigido por Jorge Jesús se encaminaba a una victoria decisiva, un insólito error del guardameta cambió todo en el último suspiro. Bento no logró controlar un balón aéreo tras un saque de banda y terminó enviándolo a su propia portería.

El empate evitó que Al Nassr se proclamara campeón de manera anticipada, aunque el conjunto del "Bicho" sigue dependiendo de sí mismo para conquistar la Liga Profesional Saudita.

Full time.



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El equipo de Simone Inzaghi quedó segundo con 78 puntos, cinco menos que Al Nassr, líder con 83 unidades y un partido pendiente ante Neom que se disputará este sábado.

El clásico en el Al-Awwal Park comenzó con dominio visitante. Karim Benzema tuvo la primera gran ocasión al minuto 4, pero Bento respondió con una gran atajada. Más tarde, el francés incluso marcó de cabeza, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

Así fue el autogol que le costó el triunfo al Al Nassr

INSÓLITO GOL EN CONTRA DE AL-NASSR Y SE CANCELA LA FIESTA DE CAMPEÓN. pic.twitter.com/O6tOtR2fKT https://t.co/GNmNupulN5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 12, 2026

Con el paso de los minutos, Al Nassr equilibró el encuentro y encontró la ventaja gracias al defensor Mohamed Simakan, quien aprovechó un balón suelto dentro del área tras un tiro de esquina para marcar el 1-0 antes del descanso.

Cristiano, que no logró anotar y fue sustituido al minuto 83, observó desde el banquillo cómo se escapaba una victoria que parecía decisiva en la lucha por el campeonato.

La reacción de Cristiano Ronaldo, después del gol en contra de su arquero a 10 SEGUNDOS DE GANAR LA LIGA...



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En la segunda mitad, Al-Hilal mostró pocas ideas ofensivas y parecía resignado a la derrota. Sin embargo, el grave error de Bento en el tiempo agregado terminó rescatando un empate inesperado.

Ahora, el delantero portugués podría conquistar un título el próximo sábado, cuando Al Nassr dispute la final de la AFC Champions League 2 frente al Gamba Osaka japonés (11:45 a. m.).