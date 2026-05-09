Manchester City no falla y aprieta la lucha por la cima de la liga inglesa

Tras una brillante segunda mitad, el Manchester City derrotó 3-0 al Brentford este sábado para mantenerse firme en la pelea por el título de la Premier League.
OTRAS NOTICIAS: Liverpool y Chelsea reparten puntos en un resultado que complica a ambos
El equipo de Pep Guardiola llegó a 74 puntos y quedó a solo dos del líder Arsenal, que todavía debe disputar su partido de la jornada contra el West Ham este domingo (9:30 a. m.).
Tras un primer tiempo reñido y con pocas diferencias, los citizens encontraron los espacios en el complemento. El belga Jérémy Doku abrió el marcador al minuto 60 luego de una rápida jugada desde el tiro de esquina y un potente remate colocado que dejó sin opciones al arquero Caoimhin Kelleher.
El City amplió la ventaja al 75 gracias a su estrella, Erling Haaland, quien aprovechó un rebote dentro del área y definió de tacón para firmar su gol 26 de la temporada en la liga inglesa. Ya en el tiempo añadido, el noruego asistió al egipcio Omar Marmoush, encargado de sentenciar el partido con el 3-0 definitivo.
Los visitantes también tuvieron momentos de peligro y exigieron al arquero Gianluigi Donnarumma en varias acciones, además de reclamar un penal por una supuesta falta sobre Kevin Schade que el árbitro no concedió.
Así queda la tabla de posiciones de la Premier tras la jornada sabatina:
Con la victoria, los sky blues mantiene viva la presión sobre los gunners y además mejoraron su diferencia de goles, un factor que podría ser decisivo en la definición del campeonato.