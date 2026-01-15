Bernardo Arévalo condena la captura del líder indígena Basilio Puac y el MP responde

-

Presidente califica como criminales a quienes dirigen el Ministerio Público; fiscalía rechaza las acusaciones del gobernante.

El presidente Bernardo Arévalo, condeno la captura del líder indígena Basilio Puac, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, quien fue detenido el miércoles en Patzicía, Chimaltenango, por un caso que involucra a otros líderes indígenas.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, el gobernante señaló que "los criminales que siguen en el Ministerio Público (MP) intentan dar sus últimos y desesperados golpes a la democracia".

"La detención de Basilio Puac es eso, un ataque infundado y desesperado a la democracia y a los pueblos indígenas", afirmó Arévalo en su publicación.

El mandatario agregó que "se les acaba el tiempo y van a fracasar".

El pronunciamiento del mandatario se da también en el contexto del proceso de elección de postulantes el cargo de fiscal general y jefe del MP que ya convocó el Congreso y cuyo relevó tiene que darse el próximo 17 de mayo.

Fiscalía responde

Mediante un comunicado el MP rechazó "enérgicamente las declaraciones, señalamientos y calificativos utilizados por el presidente de la República de Guatemala, en contra de los funcionarios de esta institución".

"Es lamentable que la persona designada constitucionalmente para representar la unidad nacional y velar por los intereses de toda la población de la República, se pronuncie en relación con un proceso penal que aún está en desarrollo", indica el documento.

El MP señala que dicho proceso "se encuentra bajo reserva y del cual el presidente tiene desconocimiento absoluto, pues no es parte procesal".

"Le instamos a que oriente sus fuerzas en el combate a la delincuencia y en implementar acciones que contribuyan efectivamente a disminuir la violencia y la criminalidad que diariamente afecta a todo el pueblo guatemalteco", precisa el comunicado.

Agrega que "la democracia también debe verse reflejada en una forma de Gobierno justa que propicie las condiciones para vivir en armonía, y no como un discurso bajo el cual pueda justificarse cualquier tipo de injerencia en una institución autónoma como el MP".

"En virtud de lo anterior, el Ministerio Público hace responsable al Presidente de la República de Guatemala por cualquier situación o acción que atente contra los funcionarios de esta institución", concluye el comunicado.

Detención

Puac García, exvicepresidente de los 48 Cantones, fue capturado la tarde del miércoles 14 de enero según confirmaron las autoridades.

La detención del líder indígena se debe a una orden girada en su contra desde 2025, año en el cual también se detuvieron a Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de Energía y Minas y expresidente de los 48 Cantones y Héctor Chaclán, líder indígena y exdirigente de la misma organización.

La detención de Puac y de los otros señalados se debe a un caso seguido por la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público que los señala de varios delitos por los bloqueos ocurridos en 2023.

Las manifestaciones de 2026 fueron una serie de protestas ciudadanas para exigir que el actual presidente Bernardo Arévalo tomara posición, a dichas actividades los 48 Cantones de Totonicapán las denominaron acciones "en defensa de la democracia".

Puac fue escuchado por un Juzgado en Chimaltenango, donde se le informó los motivos de su detención y posteriormente fue trasladado la capital, donde se llevará a cabo la audiencia de primera declaración.

El dirigente indígena es señalado de los delitos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la justicia y obstaculización a la acción penal, mismos delitos por los cuales son señalados Pacheco y Chaclán.