¿Cambió de equipo? La reacción de Mané al ver al hermano de su compañero

Una divertida reacción tuvo Sadio Mané cuando conoció al gemelo de su compañero del equipo contrario.

La estrella de Senegal, Sadio Mané no podía creer lo que veía cuando vio al hermano y gemelo idéntico de su compañero de equipo en Al-Nassr durante su partido de la Saudi Pro League contra Al Fateh.

Mané, que ha sido una destacada incorporación al Al-Nassr tras su salida del Bayern Munich, quedó desconcertado por el notable parecido entre Qassem Lajami del Al Fateh y su gemelo, Ali Lajami, que juega para los Caballeros de Najd.

Durante su encuentro del viernes por la noche, los hermanos se enfrentaron por primera vez esta temporada, con Qassem titular en sustitución de Fateh. La exestrella del Liverpool pareció desconcertada cuando intercambió bromas con Qassem.

En un vídeo que circula en la red X (antes Twitter), el jugador de 31 años tuvo que mirar dos veces para confirmar que su compañero de equipo, Ali, no se había cambiado en secreto a Al Fateh sin su conocimiento.

La reacción genuina y sincera de Mané lo hizo querer por los fanáticos, muchos de los cuales respondieron con emojis de risa. Incluso, ESPN lo destacó con emojis en un sus redes sociales.