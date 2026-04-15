"La posesión de la momia" la inquietante y estremecedora historia en cines

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"La posesión de la momia" juega con las fibras de los espectadores en una estremecedora historia que involucra el misterio de las culturas antiguas.

En la trama la hija pequeña de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro y ocho años después, la familia, destrozada, se lleva una gran sorpresa cuando la niña regresa, sin embargo, lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente.

Foto: Oficial.

Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace y Verónica Falcón protagonizan esta a trama que no dejará dormir a muchos.

Escrita y dirigida por Lee Cronin, esta trama cargada de aterradores efectos es una propuesta para visitar las salas de cine.

"Quería contar una historia sobre un secreto enterrado. Las momias forman parte de la tradición egipcia. Siempre tienen que ver con secretos, cosas que descubres más adelante, sabía que no iba a ser algo que transcurriera a lo largo de 3000 o 4000 años, aunque hay elementos de esta historia que sí tienen esa profundidad enterrada en el misterio". dijo Lee Cornin, el guionista de la historia.

"Hay conexiones que se remontan a miles y miles de años, pero la historia principal trata de alguien que desaparece y regresa, no necesariamente antes de lo esperado, pero sí antes de que haya transcurrido toda una vida. Así que me pareció que investigar ese misterio, ser capaz de profundizar en é, iba a ser una parte realmente interesante y un verdadero punto de diferenciación en esta película, y algo que siempre me ha encantado y disfrutado", continuó.

¿Cuándo puedes verla en cines de Guatemala?

La cinta de Warner Bros. Pictures será estrenada el 16 de abril de 2026 solo en cines y en pantallas IMAX.