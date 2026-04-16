"Estoy muy satisfecho”: Acevedo tras el triunfo de Municipal en el Clásico

El técnico de Municipal, Mario Acevedo, valoró el triunfo en el Clásico 337 destacando el trabajo táctico y la entrega de su equipo a lo largo del partido.
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"Durante la semana trabajamos mucho el análisis táctico para encontrar dónde hacer daño, sobre todo en el contragolpe. Sabíamos que algunas variantes nos podían funcionar y estoy muy satisfecho con el rendimiento del equipo", explicó.
El estratega nicaragüense resaltó no solo el volumen de juego, sino el esfuerzo colectivo mostrado en la cancha. "El equipo sostuvo el plan durante gran parte del partido, generó juego y mostró mucha entrega. Eso es lo que más destaco: la actitud de todos, tanto los que iniciaron como los que ingresaron de cambio", afirmó.
El entrenador consideró la victoria como un paso importante en la recta final del torneo. "Es un paso importante de cara a la fase final, pero tenemos que seguir trabajando para corregir detalles y llegar en la mejor forma", señaló.
Sobre el rendimiento de José Carlos Martínez, autor del gol, el técnico respaldó su aporte más allá de la anotación. "Es importante que marque en este tipo de partidos, pero yo valoro mucho su trabajo. Es un jugador sacrificado, que lucha, fija a los defensores, genera espacios y aporta al funcionamiento del equipo. Estoy contento con su rendimiento", concluyó.