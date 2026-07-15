Manuel Benedicto Lucas García obtiene arresto domiciliar

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El militar en situación de retiro no saldría de prisión debido a que tiene pendientes otros procesos.

El Tribunal de Mayor Riesgo B otorgó este miércoles arresto domiciliar al general retirado Manuel Benedicto Lucas García, medida que deberá cumplirse en la residencia de uno de sus hijos e incluye arraigo y la prohibición de comunicarse con testigos vinculados al expediente.

La resolución fue emitida después de que la abogada defensora del militar en situación de retiro expusiera sus argumentos ante el órgano jurisdiccional.

Sin embargo, el beneficio no implica una absolución ni el cierre del proceso penal que se sigue en su contra en el caso Genocidio Ixil.

El general retirado Manuel Benedicto Lucas García acudió al Tribunal de Mayor Riesgo B, que le otorgó arresto domiciliar dentro del caso Genocidio Ixil.



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Pese al arresto domiciliar concedido, Lucas García no saldría de prisión, debido a que enfrenta otros procesos judiciales.

Por esa razón, la modificación de las medidas de coerción dentro del caso Genocidio Ixil no supone su liberación inmediata.

El proceso por genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad continúa abierto y deberá reiniciarse ante el Tribunal de Mayor Riesgo B.

El juicio comenzó en abril de 2024 ante el Tribunal de Mayor Riesgo A y acumuló 99 audiencias, hasta llegar a su fase final, pero quedó sin efecto antes de que se dictara sentencia.

Pese al beneficio judicial, Lucas García no saldría de prisión debido a que enfrenta otros procesos en su contra. (Foto: Wilder López / Soy502)

Durante el debate, el Ministerio Público solicitó una condena de 2,860 años de prisión contra Lucas García por hechos atribuidos al Ejército durante el conflicto armado interno en la región Ixil.

En noviembre de 2024, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptó una recusación promovida por la defensa, separó a los jueces que conocían el proceso y ordenó trasladar el expediente a otro tribunal.

En junio de 2025, la Corte de Constitucionalidad rechazó una impugnación contra esa resolución, con lo cual quedó firme la orden de repetir el juicio desde el inicio.

Hasta ahora, el expediente no cuenta con una sentencia y deberá ser nuevamente conocido por el Tribunal de Mayor Riesgo B.