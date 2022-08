Marc Anthony pide un "aguardiente" y recibe un botellazo en pleno concierto (video)

El cantante y actor puertorriqueño, Marc Anthony, fue protagonista de un pequeño incidente durante su presentación en Medellín, Colombia.

El cantante de 53 años fue golpeado con una botella de plástico por uno de sus fanáticos.

Mientras interpretaba su éxito "Flor Pálida", Marc interrumpió el evento para pedir una bebida popular en tierras colombianas.

“A mí, lo que me hace falta es un aguardiente de esos", expresó. Ante sus palabras, el público aplaudió y gritó con emoción.

Sin embargo, los presentes se tomaron en serio su petición y de inmediato le lanzaron una botella, impactando en la cadera del artista.

Tras el incidente, Marc Anthony no se detuvo y siguió cantando, pero con sus manos advirtió a sus seguidores que se tranquilizaran. "No tiren, yo me lo compro", agregó con humor.

El audiovisual fue compartido en la red social Tiktok, y ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones y cientos de comentarios tomando con humor el momento y aplaudiendo la reacción del cantante.

"Entrega inmediata", "buen artista, qué educación", escribieron internautas.