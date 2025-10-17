Sin Marc Márquez, Marco Bezzecchi destaca en las libres del GP de Australia

-

El italiano Marco Bezzecchi dominó este viernes la primera jornada de entrenos del Gran Premio de MotoGP en Australia, con una vuelta casi un segundo más rápida que el récord anterior en el circuito de Phillip Island.

El piloto de Aprilia culminó el sinuoso trazado australiano en 1:26.492, destrozando el anterior récord de 1:27.246 del español Jorge Martín en 2023.

Lo siguió a casi tres décimas de segundo el español Raúl Fernández (Aprilia), con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati-VR4) tercero y el francés Fabio Quartararo (Yamaha) cuarto.

El héroe local Jack Miller (Yamaha-Pramac) había dominado la primera sesión de entrenamientos de este viernes, pero en la segunda tanda fue el italiano de Aprilia quien se llevó todos los focos.

Bezzecchi había ganado la carrera esprint del sábado en la prueba anterior de Indonesia, pero en el gran premio del domingo se chocó contra el campeón del mundo español Marc Márquez, que se lesionó y no está en Australia.

El italiano tendrá que cumplir una penalización de dos vueltas largas el domingo debido a ese incidente, pero puede correr con normalidad la carrera del sábado.

Con el Mundial decidido a favor de Marc Márquez, la gran incógnita de las últimas cuatro citas es si su hermano Álex se asegurará el puesto de subcampeón.

Dispone de 88 puntos de ventaja sobre el bicampeón de mundo, Francesco Bagnaia. Se asegurará el subcampeonato si termina el fin de semana con una ventaja de 111 puntos de ventaja sobre su rival italiano de Ducati.