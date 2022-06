María Celeste Arrarás explica por qué la despidieron de Telemundo

La famosa conductora de televisión María Celeste Arrarás explicó en una entrevista la razón por la que la despidieron de Telemundo

Recientemente, durante el programa "En defensa propia" de Erika de la Vega, fue entrevistada María Celeste Arrarás quien estuvo a cargo del conocido programa "Al rojo vivo" y en el canal, por 18 años.

Arrarás de origen puertorriqueño lleva ya dos años fuera de Telemundo y ahora trabaja para CNN y dijo que se siente más relajada y no extraña la época en Telemundo, ya que eran días sin descanso.

Arrarás continúa con determinación y explicó que aprendió a darse a respetar dentro de lo permitido, pues si no una persona no se muestra segura de sí no puede moverse en el mundo de la televisión.

"No me lo esperaba, pero no me sacó de mi "L", describe así la puertorriqueña el momento en que fue despedida de Telemundo. "Yo entendí que todo tiene un principio y un fin y no se debe estar arraigado a la fama", continuó.

Arrarás dice que no le sorprendió que la despidiera y que no se lo tomó personal, pues a su manera de ver las cosas, cuando una persona se lo toma personal se deja llevar por el ego. Explica que ella no quiere ponerse en la posición de víctima.

Dijo también que ella comprende que fue parte de una decisión corporativa en medio en una situación compleja, como la pandemia por Covid-19. Según lo que ella explica, se prefirió prescindir de ella porque con su salario se podía pagar el salario a los que están en una jerarquía menor para que el programa continuara.