La desagradable experiencia que vivió y denunció María Celeste Arrarás

María celeste Arrarás contó una desagradable experiencia que vivió durante su vacaciones por el Mediterráneo en Europa.

La conductora puertorriqueña, querida por muchos, fue testigo de algo muy doloroso que denunció en redes sociales.

La famosa compartió un poco de sus viajes, sin embargo, contó con horror lo que presenció.

"¡Una Vida De Sufrimiento No Justifica Un Gustazo Momentáneo!", escribió en su más reciente artículo, añadiendo que lo vivido "es una salvajada"´.

Ella describió una forma de maltrato animal hacia un animal marino.

"Esta columna tiene imágenes gráficas de maltrato animal pero creo que sólo podemos luchar contra las injusticias mostrando la crueldad de la que es capaz el ser humano. ¡Si no, perpetuamos el abuso!", escribió, afirmando el motivo por el que decidió escribir esta experiencia.

"Comiendo en una típica taberna en Grecia con vista al mar fui testigo de un abuso que me quitó el apetito. En el muelle, a unos pasos del local, había un jovencito estrellando a un pulpo vivo contra las rocas una y otra vez. Lo había sacado del agua hacia unos minutos y su abuela, quien estaba a solo unos pies de distancia, sonreía", explicó.

Con este relato adjuntó diferentes tipos de maltrato en beneficio del hombre que a ella le parecieron inadmisibles. "Duermo en paz porque sé que no soy cómplice del abuso", dijo.

"Ok, no soy vegana aunque me gustaría serlo pero opino que quitarle la vida a un ser viviente, sea el que sea, de esa manera tan brutal es una salvajada", opinó.

Junto a esta historia mencionó el sufrimiento de otros animales como las terneras, los gansos, patos, tiburones y otros que sufren por proveer sus plumas para almohadas, sus aletas para sopa, o que son enjaulados para inmovilizarlos y que su carne sea más tierna.

Lee aquí.