María León y Yahir anuncian visita a Guatemala

María León y Yahir unen su talento en el proyecto musical "Fuego", que traerán a Guatemala.
La gira inspirada en el álbum del mismo nombre, incluye al país por primera vez, los fans nacionales podrán disfrutar en persona de temas como "Dame tu Amor" y "Ya No Somos Ni Seremos".
"Fuego" nace por la amistad de más de 13 años y la admiración mutua, aquí experimentan explorar nuevos sonidos, fusionando sus repertorios y ofreciendo presentaciones llenas de energía y pasión.
Fecha y datos del show
La cita es el 28 de febrero de 2026 en Forum Majadas. Los boletos estarán a la venta muy pronto en Ticket Asa.
María León
Ganó la segunda temporada del programa ¿Quién es la Máscara? 2020 bajo el personaje de Disco Ball. Su participación se destacó por sus talentosas actuaciones
La cantante, bailarina y compositora mexicana, ex vocalista de T' de Tila y Playa Limbo debutó como actriz en la serie Guerra de ídolos, de Telemundo y Netflix.
Yahir
El cantante y actor mexicano, participante de La Academia, hizo de su carrera musical un gran éxito. Tiene álbumes de estudio y ha actuado en telenovelas como Enamórate y Soñarás.