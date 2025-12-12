Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

María León y Yahir anuncian visita a Guatemala

  • Por Selene Mejía
12 de diciembre de 2025, 11:52
María León y Yahir anuncian su show en el país. (Foto: Oficial)

María León y Yahir anuncian su show en el país. (Foto: Oficial)

María León y Yahir unen su talento en el proyecto musical "Fuego", que traerán a Guatemala. 

OTRAS NOTICIAS: Con "Gratitud", Marco Antonio Solís vuelve a Guatemala

La gira inspirada en el álbum del mismo nombre, incluye al país por primera vez, los fans nacionales podrán disfrutar en persona de temas como "Dame tu Amor" y "Ya No Somos Ni Seremos".

fuego maría leon yahir asa 2
Foto: Asa promotions.

"Fuego" nace por la amistad de más de 13 años y la admiración mutua, aquí experimentan explorar nuevos sonidos, fusionando sus repertorios y ofreciendo presentaciones llenas de energía y pasión.

Fecha y datos del show

La cita es el 28 de febrero de 2026 en Forum Majadas. Los boletos estarán a la venta muy pronto en Ticket Asa

María León

Ganó la segunda temporada del programa ¿Quién es la Máscara? 2020 bajo el personaje de Disco Ball. Su participación se destacó por sus talentosas actuaciones 

La cantante, bailarina y compositora mexicana, ex vocalista de T' de Tila y Playa Limbo debutó como actriz en la serie Guerra de ídolos, de Telemundo y Netflix.

Yahir

El cantante y actor mexicano, participante de La Academia, hizo de su carrera musical un gran éxito. Tiene álbumes de estudio y ha actuado en telenovelas como Enamórate y Soñarás.

fuego maría leon yahir asa

 


  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar