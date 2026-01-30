"Me voy a fugar otra vez", dice Bufón mientras espera audiencia

Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón", fue recapturado tras fugarse de Fraijanes II. Está a la espera de audiencia de motivo de detención.
EN CONTEXTO: En vivo: Así trasladan al "Bufón", pandillero recapturado tras fugarse de Fraijanes 2
El octavo pandillero recapturado, Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón", se encuentra en el área de cárceletas de Torre de Tribunales. Está a la espera de audiencia para que un juez de turno le de motivos de detención.
Mientras aguarda a que se realicen los trámites respectivos, dijo: "Me voy a fugar otra vez, fijo".
"Bufón" fue recapturado tras un operativo en San Pedro Ayampuc. Junto a él, fueron detenidos y trasladados hacia un juzgado de menores, dos adolescentes que lo custodiaban.
Además, la Policía Nacional Civil (PNC) localizó armas de grueso calibre, municiones y un chaleco antibalas.
Este pandillero forma parte de los 20 fugados de Fraijanes II en octubre pasado, de los cuales siete han sido recapturados y uno más localizado muerto.