"Me voy a fugar otra vez", dice Bufón mientras espera audiencia

  • Por Dulce Rivera
30 de enero de 2026, 14:51
Fuga de reos
Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón" fue recapturado por la PNC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón", fue recapturado tras fugarse de Fraijanes II. Está a la espera de audiencia de motivo de detención.

El octavo pandillero recapturado, Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón", se encuentra en el área de cárceletas de Torre de Tribunales. Está a la espera de audiencia para que un juez de turno le de motivos de detención. 

Mientras aguarda a que se realicen los trámites respectivos, dijo: "Me voy a fugar otra vez, fijo". 

"Bufón" fue recapturado tras un operativo en San Pedro Ayampuc. Junto a él, fueron detenidos y trasladados hacia un juzgado de menores, dos adolescentes que lo custodiaban. 

Además, la Policía Nacional Civil (PNC) localizó armas de grueso calibre, municiones y un chaleco antibalas. 

Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Bufón”, se encontraba prófugo y fue capturado en San Pedro Ayampuc. (Foto: Bernardo Arévalo)
Este pandillero forma parte de los 20 fugados de Fraijanes II en octubre pasado, de los cuales siete han sido recapturados y uno más localizado muerto. 

(Foto: Mingob)
