María Renée Pérez Yonker anuncia la fecha de su regreso a la televisión (video)

María Renée Pérez se reunió con sus amigos del alma, con quien compartió varios años en Nuestro Mundo y allí lanzó la noticia de que regresará a la televisión.

María Renée Pérez Yonker publicó un "en vivo" que realizó durante una cena con Mario Vallar, Heidy Melgar, La Valeria, Tito Rivera y el chef Toño, equipo con el que compartió varias de sus mañanas durante más de 2 años.

Muchos fanáticos les pidieron a todos hacer otro programa matutino con ellos como protagonistas.

"Ahora me levanto a las 10:30 de la mañana, ya estaría muy difícil madrugar...", dijo entre risas María Renée.

En la conversación, Tito tomó el control y afirmó que María Renée regresaría muy pronto a la pantalla chica, mientras ella se retiró un momento de la grabación.

A la pregunta que hizo alguien hizo a Pérez Yonker: ¿Cuándo vuelves a la tele? Mario Vallar dijo:

"Para todos los fans, queremos contarles que muy pronto estará la Mariíta, estará de vuelta, estamos todos felicisímos por eso".

"Los mejores conductores, son lo mejor, que regresen los originales", les escribieron.

María Renée volvió a incorporarse al 'en vivo' y agradeció esa reunión con sus amigos.

Luego el grupo reveló la esperada información:

"La gente dice, ¿cuándo regresa la Mariíta?, nosotros ya dimos la primicia..:", dijo Heidi a María Renée.

María Renée contestó emocionada:

"Regreso este domingo 4 de julio, la verdad es que no sabía cuándo lo iba a decir ni cómo, pero me encanta que haya sido aquí, me siento bien, regreso en la noche y estoy muy contenta".

Pérez Yonker no mencionó en qué programa estaría, pero se cree que reaparecerá en Noti 7.

ESTE ES EL EN VIVO: