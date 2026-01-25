Versión Impresa
MP recibió denuncia por venta de drogas previo a localizar cargamento en vehículo

  • Por Dulce Rivera
24 de enero de 2026, 19:02
En El Gallito localizaron un vehículo abandonado que tenía en su interior drogas. (Foto: MP)

El Ministerio Público analizará los indicios ubicados en vehículo abandonado en el barrio El Gallito que en su interior tenía drogas. 

La mañana de este sábado las fuerzas de seguridad alertaron que en la 14a. calle y 4a. avenida del barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala, localizaron un vehículo abandonado.

Las autoridades sospechaban que dentro del automotor podrían localizarse ilícitos y al abrirlo describieron cocaína y marihuana.

El Ministerio Público coordinó la inspección y registro del vehículo e informó que la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, ya había recibido una denuncia por venta de drogas en el lugar.

(Foto: PNC)
"La diligencia se desarrolló en coordinación con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, como parte del trabajo interinstitucional a través del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG)", dijo el MP.

En el interior del vehículo, además de la marihuana y cocaína los fiscales localizaron otros indicios que serán analizados para sustentar el caso.

(Foto: PNC)
La Policía informó que luego de localizar el vehículo unidades K9 y fuerzas especiales llevaron a cabo una operación que se enmarca en el estado de Sitio decretado el pasado domingo.

