Mark Zuckerberg testifica en histórico juicio sobre adicción a las redes sociales

El juicio inició por la demanda de una mujer de 20 años, que sufrió un grave daño mental porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña.
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo eSTE miércoles que lamentaba que su empresa haya tardado en identificar a los usuarios menores de 13 años en Instagram, mientras testificaba en un histórico juicio sobre adicción a las redes sociales en Los Ángeles.
Zuckerberg fue citado a declarar en un juicio contra las compañías Meta y Google, acusadas de diseñar deliberadamente sus respectivas plataformas, Instagram y YouTube, para volver adictos a los usuarios más jóvenes.
"Habría deseado que lo hubiésemos hecho antes", declaró Zuckerberg.
Fuertes acusaciones
El juicio en Los Ángeles, ante la jueza Carolyn Kuhl, se centra en las acusaciones de una mujer de 20 años, identificada como Kaley G.M., que sufrió un grave daño mental porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña.
Los acusados son los gigantes tecnológicos Alphabet, casa matriz de Google, dueño de YouTube, y Meta, propietaria de Instagram.
También está llamado a declarar el responsable de Instagram (filial de Meta), Adam Mosseri.
Asimismo, se espera que la justicia llame a testificar a Neil Mohan, director de YouTube.
