Más de 260 mujeres se reúnen en evento de bienestar integral

Manzana Marketing realizó la novena edición de Wellness Refreshing Moments, un evento enfocado en el bienestar integral. La actividad se llevó a cabo en marzo, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El encuentro reunió a más de 260 participantes, quienes formaron parte de experiencias orientadas al autocuidado, el bienestar y el desarrollo personal.
Durante la jornada participaron más de 80 marcas con presencia en Guatemala, quienes ofrecieron diversas actividades. Entre ellas se incluyeron clases de gimnasio, sesiones de aquaeróbicos, masajes, tratamientos de spa, análisis de piel y talleres de mindset enfocados en la gratitud. También se habilitaron espacios interactivos, como un photo booth.
Como parte del evento, se impulsaron acciones de impacto social. Se contribuyó al equipamiento de cinco escuelas seleccionadas por Club Rotarios Ciudad de Guatemala y cinco establecimientos de Casa Ronald McDonald, beneficiando a más de 2 mil personas con acceso a agua pura. Además, se apoyó a Dress for Success, organización enfocada en el desarrollo de habilidades para la inserción laboral de mujeres.
Asensio agregó que el wellness se plantea como una herramienta para fortalecer la confianza y promover hábitos que impacten en el bienestar integral de las mujeres.
Con esta edición, Manzana Marketing continúa desarrollando espacios que integran experiencias de bienestar con iniciativas de impacto social en Guatemala.