El Día del Niño es también el cumpleaños de más de 70 mil personas en Guatemala

Nacer durante conmemoración es más usual de lo que se creería, miles de guatemaltecos celebran su cumpleaños en el Día del Niño.

Cada uno de octubre se celebra a la niñez en Guatemala. Casualmente, esta celebración es compartida por más de 70 mil personas que nacieron en esta fecha.

En Guatemala, más de 71,948 de ciudadanos celebran su cumpleaños junto con el Día del Niño. (Foto: Nuestro Diario)

Según datos estadísticos proporcionados por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), son más de 71,948 de ciudadanos que festejan su cumpleaños en este día, de este total, se dividen 36,483 mujeres y 35,465 hombres.

Según el RENAP, más de 71 mil guatemaltecos cumplen años el mismo día que se celebra a la niñez. (Fotografía cortesía: ÍNTEGRO)

Otro dato que proporciona el RENAP es la selección de nombres más común que utilizan los padres para identificar a sus hijos, ya que María/Maria se ha utilizado en 863,932 niñas.

En el caso de los niños, 501,827 fueron inscritos como José. Por lo tanto, 1 de cada 10 guatemaltecos está registrado con uno de estos nombres.

La cantidad de niñas que cumplen años el 1 de octubre es casi equitativa con el número de niños, según el Renap. (Foto: Nuestro Diario)

Otros de los nombres más comunes en niñas guatemaltecas es Ana, con 253,250 registros; Juana con 207,201, Rosa con 140,124 y Marta con 106,103 registros.

Por el lado de los niños guatemaltecos, Juan, con 405,431 registros; Carlos con 279,776; Luis con 253,845, y Pedro con 159,5890 registros.

