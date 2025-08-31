¡Más complicaciones en ruta al Atlántico! Accidente deja tres heridos

-

Tres personas fueron trasladas a un hospital después de resultar heridas en un accidente ocurrido en la ruta al Atlántico.

Un percance vial protagonizado por unidades de transporte pesado genera complicaciones para el tránsito vehicular por el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Usumatlán, Zacapa.

Bomberos Voluntarios informaron sobre una triple colisión, que dejó tres personas heridas. Tras brindarles los primeros auxilios, estas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Triple colisión vehicular sucedió en el Kilómetro 115 ruta a el Atlántico. Bomberos Voluntarios 75Cia han trasladado 03 personas heridas, hacia el centro hospitalario. pic.twitter.com/9QqXR0J7lz — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) August 31, 2025

Automovilistas que circulan por esa carretera ya reportan colas, debido al accidente.

Zona de derrumbe

En esa misma ruta, pero en el kilómetro 65, también hay un tránsito lento, debido a un derrumbe que dejó inhabilitados dos carriles.

Brigadas de Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) coordinan el paso por un carril reversible, con el fin de evitar accidentes.

Aunque el percance se registró en horas de la mañana, autoridades del Ministerio de Comunicaciones informaron que las labores para limpiar el área se efectuarán este domingo 31 de agosto.