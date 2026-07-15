Más de dos mil niños han sido víctimas de agresión en los últimos seis meses

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El hecho más reciente se registró en Quiché, donde una cámara de seguridad delató al agresor de una niña.

Entre enero y junio de este año, 2,957 niños, niñas y adolescentes tuvieron que someterse a reconocimientos médicos tras ser víctimas de delitos sexuales, según datos recopilados por Refugio de la Niñez y Adolescencia con base en registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Aunque la cifra representa 81 casos menos que en el mismo período de 2025, cuando se registraron 3,038, la realidad sigue siendo alarmante, pues miles de menores han sido vulnerados en apenas seis meses.

Los departamentos con mayor incidencia son Guatemala, con 782 casos; Alta Verapaz, con 246; Huehuetenango, con 219; y Quiché, donde ya se contabilizan al menos 142 víctimas, entre ellas una niña de 10 años, quien fue agredida sexualmente dentro de una tienda en la aldea Camanchaj, de San Andrés Sajcabajá, Quiché.

Andrés de León Tix, de 43 años, es señalado del delito de agresión en Quiché. (Foto: PNC)

El hecho quedó grabado en las cámaras de vigilancia del establecimiento, imágenes que permitieron identificar al presunto responsable y posteriormente capturarlo en la aldea Chiboy, cerca del lugar donde ocurrió la agresión.

Se trata de Andrés de León Tix, de 43 años, quien era requerido por un juzgado desde el 10 de julio pasado por el delito de agresión sexual. Actualmente permanece en prisión preventiva mientras avanza el proceso penal.

Llamado

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó a Soy502 que, tras las verificaciones realizadas, determinó que la víctima no presenta vulneración de sus derechos dentro de su entorno familiar. No obstante, orientó a sus progenitores sobre la importancia de no enviar solos a sus hijos menores de edad a lugares alejados de su vivienda.

Además, la institución confirmó su adhesión al proceso judicial para garantizar la protección de la menor. Por su parte, el Ministerio Público indicó que el señalado era una persona ajena a la comunidad y que las investigaciones del caso continúan.