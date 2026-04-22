Capturan a un hombre luego de encontrarle más de Q200 mil durante allanamiento

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Las autoridades seguían la pista de casas usadas para la venta de droga, las investigaciones continúan a fin de poder determinar la forma en que fue obtenido el dinero.

Tras un cateo ejecutado en la zona 5 capitalina, fue detenido un hombre a quien se le encontraron más de 200 mil quetzales de los cuales no supo explicar la procedencia.

Se trata de Elmer Vásquez, de 46 años, quien fue capturado por investigadores de la Policía Nacional Civil, junto al Ministerio Público tras un allanamiento en una vivienda ubicada en la 48 avenida y 16 calle de la zona ya mencionada.

El hombre fue puesto a disposición de la ley. (Foto: PNC)

El operativo fue en seguimiento a varias denuncias que reportaban que el domicilio era utilizado para la venta e droga al menudeo. Además, testigos indicaron que era frecuente ver que hombres con apariencia de pandilleros se mantuvieran alrededor la casa cuidando.

Cuando las autoridades procedieron con el operativo, fueron localizados varios fajos de billetes en denominaciones de 200 y 100 quetzales. Al terminar la inspección se hizo un conteo del efectivo, el cual arrojó un total de 205 mil 589 quetzales.

Al consultar sobre el origen del dinero, el capturado no supo explicar la procedencia legal del mismo, tampoco se encontraron documentos que ampararan la legalidad del dinero, por lo que fue embalado e incautado.

El dinero fue embalado e incautado para fortalecer las investigaciones. (Foto: PNC)

Según los detectives la casa solo era usada para resguardar el dinero resultado de la venta de droga o del cobro de las extorsiones.

En el lugar también se incautaron otros medios de prueba que ayudarán en las investigaciones contra grupos criminales que operan en ese sector.