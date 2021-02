El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, evitó responder si Guatemala iniciará acciones legales contra México por la masacre ocurrida en Tamaulipas donde, al menos, 14 migrantes guatemaltecos fueron asesinados y luego calcinados presuntamente por agentes de la policía mexicana.

Según Brolo, se esperará hasta que concluyan las investigaciones judiciales que llevan a cabo las autoridades mexicanas para determinar cuál será el camino que tome el país relacionado con este hecho.

Para conocer el avance de las investigaciones, mañana martes 16 de febrero viajará el embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro, a Tamaulipas y se reunirá con el Gobernador, el Procurador de los Derechos Humanos y el Fiscal de esa localidad para tener presencia y conocer la fecha tentativa para la repatriación de las víctimas guatemaltecas.

"Hay un proceso de investigación que realizan las autoridades mexicanas y nosotros tenemos que ser respetuosos de ello. Hemos tenido toda la colaboración rápida y ágil, se está llevando el proceso de la manera formal, pero con el interés de parte de Guatemala que estos hechos se conozcan lo más antes posible", manifestó.

Además, dijo que están preocupados por el "horrendo crimen" y se ha acompañado a las familias de las víctimas. "Sabemos que tenemos premura y ansiedad de que se conozca lo más rápido posible, pero también hay que dar tiempo para la investigación y vemos con buenos ojos la detención preventiva de los policías como posibles victimarios", dijo.

Y aseguró que no pueden hablar de acciones porque "hay que esperar los resultados". "No podemos adelantarnos hasta no tener certeza.... queremos hacer las cosas bien, reconocemos el horrendo crimen, vamos a buscar la justicia, pero tenemos que actuar con toda la formalidad del caso", justificó.

Repatriación

Brolo indicó que se tiene una confirmación de 14 guatemaltecos que habrían sido asesinados, y se espera los resultados de dos personas más, de uno de ellos acaba de enviarse los resultados de ADN para establecer si corresponde se trata de un connacional.

El canciller aseguró que, hasta el momento se ha erogado 36 mil quetzales en las pruebas de ADN para identificar a los cuerpos. Aún no tienen una fecha para la repatriación y están a la espera de que las autoridades mexicanas les informen si ellos se harán cargo de los gastos para llevarlo a cabo, de lo contrario lo hará el Minex.

"Desconocemos si todos vendrán en un vuelo o vendrán en dos vuelos... Los peritos forenses han avanzado y Guatemala ha recibido la información de 14 víctimas guatemaltecas y se tiene conocimiento de una posible víctima guatemalteca más. Se han practicado 30 pruebas de ADN y se han enviado a México 28 resultados de esas pruebas", detalló.