Massiel Carrillo se confiesa en podcast de Burro Van Rankin

-

Massiel Carrillo se confesó en el podcast de Burro Van Rankin llamado "En estado burresco", sorprendiendo a sus seguidores.

OTRAS NOTICIAS: Así lucía Massiel Carillo como Miss Teen Guatemala

La guatemalteca habló de temas como su participación política y su drástico cambio a la música tras su carrera en televisión.

"El destino me fue llevando por otros rumbos, mi papá vio mi talento para la música y me dijo: 'no deberías ir a la universidad, deberías probar hacer carrera en México', en Guatemala no hay tantas oportunidades", explicó.

Carrillo también contó la ocasión en que un diario británico la catalogó entre las conductoras más sexys del clima y no faltó su relato acerca de los ataques en su contra al buscar un lugar en el Congreso como diputada.

"Fui presentadora, candidata, blanco de críticas y también mujer resiliente que nunca ha dejado de soñar. Hoy me siento plena, agradecida, y con muchas ganas de compartir mi historia desde un lugar real. Gracias Burro Van por invitarme a tu canal y darme este espacio para hablar desde el corazón", expresó la guatemalteca.

MIRA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Massiel Carrillo (@massielcarrillo)

La entrevista completa: