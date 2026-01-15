La histórica Media Maratón Max Tott celebrará su 88 edición este 25 de enero

-

El domingo 25 de enero, la Media Maratón Max Tott de 2026 reunirá a corredores locales e internacionales en su 88 edición. La Carrera de los Barrios, con salida en la Avenida Juan Chapín y meta en Campo Marte, continúa siendo referente del atletismo nacional.

LEE TAMBIÉN: La 24 Bienal de Arte Paiz reanuda actividades en el Centro Histórico

La tradicional Media Maratón Max Tott celebrará en 2026 su 88 edición, y lo hará con cupo lleno, luego de que los organizadores anunciarán desde noviembre de 2025 el cierre oficial de inscripciones.

La carrera se disputará el domingo 25 de enero, a partir de las 6:30 horas, convirtiéndose en el segundo gran evento pedestre del año, después de la Carrera del Ingeniero, celebrada el pasado 4 de enero.

Alberto González ha conquistado tres de las últimas cuatro ediciones. (Foto: Archivo)

Conocida como la Carrera de los Barrios, la Max Tott nació en 1938 y desde entonces se ha consolidado como una de las pruebas más longevas del atletismo nacional.

En sus primeras ediciones, el evento también fue llamado Carrera de la Circunvalación, con un recorrido que atravesaba sectores como Pamplona, la Avenida Bolívar y el Callejón del Castillo, mientras que la meta estaba ubicada en el entonces Estadio Nacional o Estadio Escolar, en el lugar donde se ubica el edificio del Crédito Hipotecario Nacional.

Viviana Aroche ha cruzado primero la meta en las últimas dos ediciones de la tradicional Carrera de Los Barrios. (Foto: Archivo)

En la era moderna, la salida se consolidó en la Avenida Juan Chapín, continuando por el Puente de la Asunción, bulevar Jardines, calzada Lourdes, Cayalá y bulevar Vista Hermosa.

Para la edición 2026, los organizadores confirmaron que la meta estará ubicada en el Campo Marte, zona 5, uno de los puntos más emblemáticos para el atletismo capitalino.

La media maratón registró otros lugares de salida como la 6a. avenida durante la década de 1980. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

Marcó hitos

La Max Tott también ha sido escenario de momentos históricos. En 1975 se permitió por primera vez la participación de mujeres, y Eleonora Rodríguez quedó registrada como la primera ganadora en la rama femenina.

Asimismo, el máximo ganador de la competencia en la rama masculina es el histórico corredor Doroteo Guamuch Flores, quien cruzó la meta primero en 7 ocasiones, mientras que en la categoría femenina la que más veces se alzó con el triunfo es Elsa Monterroso, con 9 victorias.

Ya en tiempos recientes, durante la década de 2010, atletas de Kenia, como Philliph Kandie y Robert Gaitho, dominaron varias ediciones consecutivas, elevando el nivel competitivo y el prestigio internacional de la prueba.

Los kenianos tuvieron mucho dominio en la edición 75 de la competencia. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

En los últimos años

Durante las últimas ediciones, la rama masculina ha sido dominada por el referente del atletismo Alberto González, quien consiguió la victoria en 2022, 2023 y 2025, mientras que Mario Pacay triunfó en la edición del 2024.

En la categoría femenina, Viviana Aroche conquistó las últimas dos ediciones (2024 y 2025), mientras que Sandra Raxón se quedó con la de 2023, y Yeimi González con la de 2022.

Panorámica histórica en el recorrido por la 6a. avenida. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

El dato

Un total de 3 mil 500 atletas se inscribieron para el evento de 2026.