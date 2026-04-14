Los mejores golfistas van por el título en el Mayan Open 2026

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Uno de los torneos con mayor tradición en Guatemala entra en su etapa decisiva: el Mayan Open 2026, que se disputa en el Mayan Golf Club, el campo más antiguo de Centroamérica para la práctica de este deporte. Este emblemático certamen reúne cada año a los mejores golfistas del país.

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La importancia del torneo ha crecido en los últimos años, consolidándose como uno de los pocos que se juegan a lo largo de dos semanas de competencia. Recientemente concluyó la semana "A", en la que se disputaron las categorías Súper Senior, D y E.

En la división D, Sergio Marroquín (Hacienda Nueva Country Club), Pierre Dedet (Mayan Golf Club) y Mario Menéndez (Hacienda Nueva Country Club) ocuparon las primeras posiciones. En la categoría E, los protagonistas fueron Rolando Lara, Rafael Silva (ambos de Hacienda Nueva Country Club) y Juan Aguilar (Mayan Golf Club).

Por su parte, en Súper Senior, el podio lo encabezaron Lars Kristensson, Luis Sinibaldi y Raúl Sabán, todos representantes del Mayan Golf Club. En la categoría Profesional, José Pablo Rolz se quedó con la victoria.

Esta semana, el Mayan Open 2026 entra en su etapa final, con la disputa de las categorías: Campeonato, A, B, C, y Senior A. (Foto: ASOGOLF)

Del viernes 17 al domingo 19 de abril se disputará la semana "B", en la que entrarán en acción las divisiones más competitivas del torneo. En el field participarán jugadores de las categorías Campeonato, A, B, C y Senior A. Además, las damas competirán en la categoría A, con un índice de hasta 17.5.

La historia del Mayan Golf Club se remonta al 1 de diciembre de 1918, cuando un grupo de ejecutivos ingleses de los Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica (IRCA) se reunió en el Club Americano con la idea de fundar una institución dedicada al golf.

De ese encuentro nació la Pamplona Golf Association, reconocida como el primer club de golf de Guatemala y Centroamérica, originalmente ubicado en las zonas 12 y 13 de la ciudad.