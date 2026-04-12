Saravia y Aldana conquistan el Jungle Open 2026

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No cabe duda que el golf juvenil guatemalteco atraviesa un gran momento, ya que, Fernando Saravia, y Elzbieta Aldana, ganaron el título de la primera edición del José Toledo Jungle Open 2026, que se jugó en el Pulté Golf. Esto en la categoría de 12 a 18 años.

Este es el segundo torneo que Saravia se lleva en la temporada 2026, ya que, en febrero recién pasado, ganó en el Club Campestre San Isidro, el Campeonato Nacional Match Play, y tan solo hace unos días, "El Chinito", como se le conoce, también se ubicó en el tercer lugar de la división de 15 a 18 años, en el US Kids Panamá 2026, que se jugó en el Santa María Golf & Country Club.

Ahora, tocó el momento de volver a brillar en Guatemala, en el José Toledo Jungle Open 2026, la gira más grande de golf a nivel junior, que se juega en el mundo, ya que cuenta con presencia en los cinco continentes.

Este torneo se realizó de la mano del profesional, José Toledo, y su objetivo es detectar talentos juniors (menores de 18 años), quienes son observados y analizados por visores de las mejores universidades de Estados Unidos, para ser becados por su juego, y no solo desarrollar sus estudios, sino sus aptitudes para este deporte.

La jugadora, Elzbieta Aldana, se hizo con el triunfo del torneo, en la categoría Femenina, de 12 a 18 años. (Foto: Jungle Golf)

En los tres días de competencia, en el Pulté Golf, donde se dieron cita 100 jugadores de todo el continente, Saravia tiró para 73, 72 y 70, y así logró un score final de 215, -1 bajo el par. Con ello, se hizo con el título, siendo escoltado en la segunda y tercera posiciones, por el mexicano, Miguel García (216, E) y el nicaragüense, Eduardo Marín (219, +3).

En la división de 12 a 18 años femenina, Guatemala también se hizo con la victoria, esto por medio de Elzbieta Aldana, quien tiró para 70, 77 y 74, y así lograr un score total de 221, +5 sobre el par. Anabella Beaujón de Venezuela (229, +13), y Megumi Nakada de Panamá (229, +13), ocuparon la segunda y tercera plazas, respectivamente.

El guatemalteco Cristian Castillo Botrán (211, -5), y la italiana, Sofía Victoria Jaén (241, +25), también triunfaron, en las categorías 12 a 15 años, masculina y femenina.