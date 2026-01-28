"Me encantan los frijoles", la revelación de "Excelsa" acerca de Guatemala

-

Excelsa P.Luche compartió con un fan guatemalteco en plena calle de México y le recordó que los frijoles en "bolsita" de Guatemala son sus favoritos.

A través de redes el usuario guatemalteco Alejandro Salazar compartió su encuentro con la actriz BárbaraTorres, quien lucía el vestuario de su personaje de Excelsa, conocido y aclamado en toda Latinoamérica como parte del programa de comedia "La Familia P. Luche".

Alejandro le pidió un saludo para los guatemaltecos y ella contestó: "Un saludo para Guatemala, ¡ah! ¿sabes qué? me encantan los frijoles en bolsita", le respondIó.

"No sabía ni qué decirle. Le encantan los frijolitos de bolsa, Jajaja", contó Salazar.

Torres ya ha hablado de su amor por la comida nacional, en una entrevista hecha por Massiel Carrillo.

