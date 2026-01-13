Gobernación trasladará Q500 millones para megacárcel prometida por Arévalo

-

La mega cárcel, prometida por Bernardo Arévalo, podría iniciar su construcción en junio de este 2026 y estar lista, si no existen contratiempos, hasta el segundo semestre de 2027.

Durante una reunión de seguimiento en el Congreso, autoridades y diputados revisaron el estado actual de los proyectos de construcción de nuevas cárceles, con énfasis en el centro de máxima seguridad anunciado por el Ejecutivo.

El balance expuesto evidenció avances técnicos y administrativos, pero también retrasos, gestiones inconclusas y plazos que aún dependen de decisiones presupuestarias y operativas.

En cuanto a los avances, se informó que ya existe una ruta de trabajo interinstitucional entre los ministerios de Gobernación, Defensa y Finanzas.

El Ministerio de Gobernación presentó formalmente la solicitud para trasladar Q500 millones destinados a iniciar el proyecto, trámite que, según el Ministerio de Finanzas, podría resolverse en aproximadamente ocho días mediante un acuerdo gubernativo.

Defensa construirá prisión

Asimismo, se confirmó que el Ministerio de la Defensa asumirá la planificación y construcción del centro penitenciario.

A nivel técnico, los planos del proyecto registran un avance cercano al 60%, los cuales han sido ajustados tras observaciones de un experto internacional en infraestructura penitenciaria que visitó el país en diciembre. De forma paralela, ya se ejecutan acciones de preinversión, como levantamientos topográficos y coordinación de estudios especializados, con apoyo de distintas instituciones del Estado.

Respecto de los pendientes, las autoridades señalaron que aún deben concluirse estudios clave ,entre ellos análisis de suelos, hidrología y otros estudios complementarios, necesarios para cerrar la fase de preinversión.

Estos trabajos no estaban finalizados en 2025 y dependen de la disponibilidad efectiva de recursos. También sigue en proceso la formalización de un nuevo convenio legal que sustituya al anterior, afectado por cambios en la normativa presupuestaria.

En relación con los plazos estimados, el Ministerio de Gobernación indicó que la meta es concluir los estudios de preinversión hacia marzo de este 2026.

¿Cuando iniciaría la construcción?

De cumplirse ese calendario y resolverse los trámites financieros, el inicio de la construcción está proyectado para junio o julio, con un plazo de 12 meses para completar la obra gris a cargo del Ministerio de la Defensa.

Bajo este escenario, la finalización de la estructura principal se prevé para mediados o finales de 2027, siempre que no se presenten atrasos adicionales.

Las autoridades reconocieron que el cumplimiento de estos plazos dependerá de la agilidad en la ejecución presupuestaria, la entrega oportuna de materiales y la coordinación interinstitucional, factores que seguirán bajo supervisión legislativa en las próximas semanas