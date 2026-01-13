Preocupa situación de becas debido a cuestiones presupuestarias

-

Aunque el apoyo está planteado con base al salario mínimo no agrícola, cientos de estudiantes siguen sin recibir la beca y el programa continúa a la espera de un reglamento permanente.

La situación de las becas para estudiantes en Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) genera preocupación debido a los efectos que han tenido las decisiones presupuestarias recientes y los retrasos administrativos en el sistema de salud pública.

Durante una citación en el Congreso se expuso que la suspensión del Presupuesto 2026 provocó que algunos artículos recuperaran vigencia legal, lo que abrió un nuevo escenario normativo.

Sobre las becas

Aunque en 2025 se contaba con entre 400 y 500 becas vigentes, el crecimiento de nuevos centros universitarios y sedes de la carrera de medicina amplió la demanda, dejando fuera a más estudiantes.

Las autoridades recordaron que alrededor de 600 estudiantes realizaron su EPS el año pasado con la expectativa de recibir la beca, sin que esta se hiciera efectiva, pese a que su labor resulta clave para cubrir la falta de personal en hospitales y centros de salud. Según lo expuesto, actualmente, el universo de beneficiarios que se busca regularizar ronda los 2,000 estudiantes.

Los estudiantes de EPS cumplen una labor clave para suplir la falta de personal en hospitales y centros de salud. (Foto ilustrativa: Istock)

En cuanto a los montos, las autoridades explicaron que la beca está concebida con base en el salario mínimo no agrícola, criterio que coincide tanto con el artículo 140 vigente, como con el artículo 156 del Presupuesto 2026, que fue derogado.

También se recordó que en años anteriores el apoyo económico fue menor, de alrededor de Q2 mil mensuales, una cantidad considerada insuficiente frente a las responsabilidades que asumen los estudiantes dentro del sistema de salud.

Disponibilidad presupuestaria

En ese contexto, las autoridades reconocieron que, aunque se intentó encauzar el tema de las becas dentro del presupuesto, la falta de aprobación y publicación de un reglamento específico ha impedido que este beneficio quede establecido como una política permanente y no dependa cada año de la disponibilidad presupuestaria.

Se recordó que, pese a su papel clave en la atención médica, varios estudiantes quedaron sin el apoyo económico prometido, lo que ha generado incertidumbre y malestar entre los beneficiarios.

Las autoridades del Ministerio de Salud indicaron que el acuerdo gubernativo sobre las becas sigue en trámite, luego de observaciones técnicas, financieras y jurídicas.

Los beneficiarios de becas que se busca regularizar ronda los 2,000 estudiantes. (Foto ilustrativa: Istock)

Además, señalaron que ya se recopiló información actualizada sobre el número de estudiantes y los montos requeridos, con el objetivo de definir una beca universal que también contemple a nuevos centros universitarios y futuras aperturas de la carrera de medicina.

Asimismo, durante la citación a cargo del diputado José Chic, se informó que, de resolverse los dictámenes pendientes en las próximas semanas, el acuerdo podría publicarse a finales de enero o inicios de febrero.

Sin embargo, se advirtió que la demora acumulada, que supera un año, expone la fragilidad del esquema actual y aumenta la preocupación por la dependencia de decisiones presupuestarias para garantizar un apoyo que resulta fundamental tanto para los estudiantes como para el funcionamiento del sistema de salud pública en el país.