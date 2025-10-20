Los mejores conciertos te esperan en noviembre

-

Comienza la cuenta regresiva para terminar el 2025 y noviembre viene lleno de espectáculos para todos los ritmos musicales.

Por lo tanto, no hay motivo para quedarte en casa y despedir a este año como es debido. Te dejamos aquí cada uno de ellos para que comiences a planear con tu persona favorita y gocen de su música. Los conciertos que vamos a tener incluirán desde baladas románticas con Lucero y Mijares hasta reguetón con Nicky Jam, y otros.

Omar Courtz

#omarcourtzfans #reggaeton #guatemala #concierto #guatemala #primeramusa ♬ sonido original - vrban_vibes @vrban_vibes Omar Courtz en concierto en Guatemala @Asa Promotions & PR #omarcourtz

Fecha: 1

Lugar: Explanada 5

Precios

Vip de pie Q490

Mesas Black Q690

Mesas Amex Q890

Nicky Jam

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Icon (@icon_latam)

Fecha: 15

Lugar: Explanada 5

Precios

Mesas Black Q1,500

Mesas Platinum Q790

Vip de pie Q350

Ana Gabriel

Fecha: 22

Lugar: Explanada 5

Precios

Gradas Q 390

Mesas Oro Q690

Mesas Platinum Q890

Mesas Back Q1,090

Mesas Amex Q1, 390

Mijares y Lucero

Fecha: 20 de noviembre

Lugar:Fórum Majadas

Precios

Diamante Q1,500

VIP Q1,100

Oro Q800

Elvis Crespo

#elviscrespo #merengue #tiktoklive #concierto ♬ sonido original - Exclusivas GT @exclusivasguatemala ️️ Elvis Crespo regresa a Guatemala El embajador del merengue llega con su tour “El Poeta Herío”, sumándose la celebración del 43 aniversario de la agrupación guatemalteca Grupo Rana Elvis Crespo, el ícono del merengue y una de las voces más reconocibles de la música tropical, vuelve a nuestro país con su “El Poeta Herío Tour” en un único concierto. Una noche para cantar y bailar con la fuerza escénica y el carisma que lo han llevado a recorrer el mundo y a ocupar los primeros lugares de popularidad en América Latina y Estados Unidos. La apertura estará a cargo de la leyenda guatemalteca Grupo Rana, que celebrará en este show su 43 aniversario con un recorrido por sus clásicos del merengue; además, además la agrupación Los Teloneros encenderán la velada desde el primer minuto con un set pensado para poner a bailar al público. El concierto se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre en Fórum Majada, zona 11 capitalina a partir de las 18hrs. Los boletos ya están disponibles a través de tuboleto.com (ticketera oficial). Precios por localidad: Mesas Diamante: Q900.00 (+ Service Fee Q90.00) Mesas VIP: Q500.00 (+ Service Fee Q50.00) Preferencia de pie: Q300.00 (+ Service Fee Q30.00) . . Majadas Producciones Ticketpolis @tuboleto.com Elvis Crespo Grupo Rana @fansdestacados @Elvis Crespo @produccionesticketpolis @Majadas Guatemala @tu boleto .com @Grupo rana #gruporana

Fecha: 27

Lugar: Fórum Majadas

Precios

Mesa Diamante Q900

Mesa VIP Q500

Preferencia de Pie Q300

Tito Nieves y Salserín

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Mundo Comercial (@revistamundocomercial)

Fecha: 1

Lugar: Fórum Majadas

Precios

Mesas Diamante Q900

Mesas VIP Q500

Preferencia de pie Q300

Ricardo Arjona

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Fecha: a partir del 31

Lugar: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Sold Out

Hay más

#música #rap #Guatemala @careventosgt ¡C-KAN en Guatemala! Con un SHOW totalmente renovado y mejorado. El artista mexicano se presenta el 14 de noviembre de 2025 en Café Escenario, Zona 9 Además tendremos una exhibición de Autos, desde las 10:00 am para los amantes de los carros, todo en un solo día. Gracias a @careventosgt 7:00 p.m. (concierto) Entradas en ELITE TICKETS WHATSAPP: +502 3065 8910 Y fisicas en CAFE ESCENARIO, 3AV. 11-36 ZONA 9 FASE 2: 17 del 5 de octubre hasta el dia del evento A solicitud del público, HABILITAMOS ENTRADAS MEET AND GREET. Corre que se agotan! #careventosgt #expocar @Clutches de Guatemala @JapanPart’s @EUROMOYS_EUROPEAGT @wheels_lovers_GT @Pepsi Guate @G2JDM @PeligroPalmera! @Frank Garcia Lopez ♬ sonido original - CarEventosGT