Los mejores conciertos te esperan en noviembre

Comienza la cuenta regresiva para terminar el 2025 y noviembre viene lleno de espectáculos para todos los ritmos musicales.
Por lo tanto, no hay motivo para quedarte en casa y despedir a este año como es debido. Te dejamos aquí cada uno de ellos para que comiences a planear con tu persona favorita y gocen de su música. Los conciertos que vamos a tener incluirán desde baladas románticas con Lucero y Mijares hasta reguetón con Nicky Jam, y otros.
Omar Courtz Fecha: 1 Lugar: Explanada 5 Precios Vip de pie Q490 Mesas Black Q690 Mesas Amex Q890 Nicky Jam
Fecha: 15 Lugar: Explanada 5 Precios Mesas Black Q1,500 Mesas Platinum Q790 Vip de pie Q350 Ana Gabriel Fecha: 22 Lugar: Explanada 5 Precios Gradas Q 390 Mesas Oro Q690 Mesas Platinum Q890 Mesas Back Q1,090 Mesas Amex Q1, 390 Mijares y Lucero Fecha: 20 de noviembre Lugar:Fórum Majadas Precios Diamante Q1,500 VIP Q1,100 Oro Q800 Elvis Crespo Elvis Crespo regresa a Guatemala El embajador del merengue llega con su tour "El Poeta Herío", sumándose la celebración del 43 aniversario de la agrupación guatemalteca Grupo Rana Elvis Crespo, el ícono del merengue y una de las voces más reconocibles de la música tropical, vuelve a nuestro país con su "El Poeta Herío Tour" en un único concierto. Una noche para cantar y bailar con la fuerza escénica y el carisma que lo han llevado a recorrer el mundo y a ocupar los primeros lugares de popularidad en América Latina y Estados Unidos. La apertura estará a cargo de la leyenda guatemalteca Grupo Rana, que celebrará en este show su 43 aniversario con un recorrido por sus clásicos del merengue; además, además la agrupación Los Teloneros encenderán la velada desde el primer minuto con un set pensado para poner a bailar al público. El concierto se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre en Fórum Majada, zona 11 capitalina a partir de las 18hrs. Los boletos ya están disponibles a través de tuboleto.com (ticketera oficial). Precios por localidad: Mesas Diamante: Q900.00 (+ Service Fee Q90.00) Mesas VIP: Q500.00 (+ Service Fee Q50.00) Preferencia de pie: Q300.00 (+ Service Fee Q30.00) Fecha: 27 Lugar: Fórum Majadas Precios Mesa Diamante Q900 Mesa VIP Q500 Preferencia de Pie Q300 Tito Nieves y Salserín
Fecha: 1 Lugar: Fórum Majadas Precios Mesas Diamante Q900 Mesas VIP Q500 Preferencia de pie Q300 Ricardo Arjona
Fecha: a partir del 31 Lugar: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Sold Out Hay más ¡C-KAN en Guatemala! Con un SHOW totalmente renovado y mejorado. El artista mexicano se presenta el 14 de noviembre de 2025 en Café Escenario, Zona 9 Además tendremos una exhibición de Autos, desde las 10:00 am para los amantes de los carros, todo en un solo día. 7:00 p.m. (concierto) Entradas en ELITE TICKETS WHATSAPP: +502 3065 8910 Y fisicas en CAFE ESCENARIO, 3AV. 11-36 ZONA 9 FASE 2: 17 del 5 de octubre hasta el dia del evento A solicitud del público, HABILITAMOS ENTRADAS MEET AND GREET. Corre que se agotan! 14: Diego Torres / Cervecería Catorce, Kilómetro 51.5 RN10 14: C-kan / Café Escenario, 3a Avenida 11-36 Zona 9 29: Gali Galeano / Explanada 5 Guatemala