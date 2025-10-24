MEM precisa razones por las que declaró desierta la licitación pública de la PET-3

-

Una serie de errores técnicos provocaron que el proyecto no fuera adjudicado.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que ante las evaluaciones emitidas por una junta calificadora, resolvió declarar desierto el proceso de licitación pública del Plan de Expansión de Transmisión Eléctrica (PET-3), ya que presentaba inconsistencias cometidas en la propuesta del único oferente.

La decisión consta en la resolución MEM-RESOL-1017-2025 publicada este viernes en el Diario de Centro América, en la cual se precisa todo el trabajo efectuado por la Junta de Licitación por medio del Acta de Evaluación de la Oferta Técnica.

El texto señala que la el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), en su calidad de propietario de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE), fue la única institución que presentó una oferta para desarrollar el proyecto, pero fue rechazada.

El pasado 7 de octubre el Inde entregó su oferta para la licitación del Plan de Transmisión Eléctrica. (Foto: Archivo / Soy502)

Entre los argumentos que la Junta presentó para no aceptar la oferta del Inde, está que no se incluyeron los anexos de las especificaciones técnicas firmados y rubricados, además, tampoco se presentaron los planos de las bases de licitación relativos a las subestaciones.

Asimismo, hubo una serie de errores en la presentación de documentación firmada y rubricada que tiene que ver con las facultades del mandatario de la ETCEE, indicó el MEM.

"Aprobar la recomendación realizada por dicha junta calificadora por medio del acta de evaluación de la oferta económica y recomendación al MEM de fecha 15 de octubre de 2025, por tal razón se declara desierto dicho Proceso de Licitación Pública", se lee en la resolución del MEM.

¿Qué es la PET-3?

La PET-3 es la tercera etapa del Plan del Sistema de Transmisión de Energía que busca reforzar la infraestructura eléctrica nacional para garantizar suministro, mejorar calidad, conectar nuevas zonas de generación y expandir cobertura.

Según el MEM este proceso será decisivo para modernizar la red eléctrica, aliviar las sobrecargas actuales, respaldar las obras de electrificación rural y preparar el sistema para la demanda futura.

Con la PET-3 se busca la construcción de más de 440 kilómetros de nuevas líneas de transmisión y 14 nuevas subestaciones eléctricas, distribuidas en cuatro lotes regionales y se estima que para su construcción deben invertirse unos US$ 200 millones (Q 1,532 millones).