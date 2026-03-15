El exfutbolista guatemalteco que murió en accidente aéreo en San Marcos

La víctima mortal pasó por equipos como Comunicaciones, USAC, Antigua Guatemala y Xelajú.
EN CONTEXTO: Identifican a las víctimas del mortal accidente aéreo en San Marcos
El exfutbolista guatemalteco Daniel Darío Doherr Pérez, de 31 años, falleció en un trágico accidente aéreo en un área montañosa del cantón Barrios, en la aldea Villa Hermosa, en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.
Doherr Pérez era el piloto de la aeronave accidentada y murió tras haber sido trasladado al Hospital Nacional de San Marcos.
Anteriormente su profesión fue futbolista, estuvo en la filial de Comunicaciones, pero también pasó por clubes como USAC, Antigua Guatemala y Xelajú.
Las demás víctimas
Las otras víctimas mortales fueron identificadas de la siguiente manera:
- Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 años, con 6 meses de gestación, originaria de la cuidad capital.
- Dr. José Carlos Fuentes Orozco, de 48 años, originario de la aldea Champollap, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
- Harold Humdrum, de 55 años, originario de Noruega.