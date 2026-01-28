Mencionan a "El Lobo" en audiencia por ataques a PNC

-

En la audiencia en contra de tres pandilleros del Barrio 18, fue mencionado Aldo Duppie Ochoa, alias "El Lobo", máximo líder de esa estructura criminal.

El 18 de enero pasado, se registraron varios ataques armados en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por integrantes del Barrio 18.

Los mismos fueron perpetrados un día después que iniciaran motines en las cárceles Renovación I, Preventivo para Varones zona 18 y Fraijanes II.

Las autoridades atribuyeron estos hechos violentos a la pérdida de privilegios en las cárceles y a que no cedieron a las exigencias del máximo líder del Barrio 18, Aldo Duppie Ocho, alias "El Lobo".

En la audiencia de primera declaración en contra de tres pandilleros capturados el día de los ataques, la Fiscalía de Delitos contra la Vida, sostuvo esa hipótesis y atribuyó los ataques a una venganza en contra de las fuerzas de seguridad.

En la imputación, en contra de William Alexander Guevara Yalibat, alias "Julio"; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, alias "Estiloso" y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, alias "Hueso" (todos ligados a proceso penal), el fiscal hizo mención de "El Lobo", quien está recluido en Renovación I.

El fiscal argumentó que "hubo coordinación con otros compartícipes y por instrucciones y en coordinación con otros miembros de la estructura criminal, siendo el máximo líder de la estructura Aldo Duppié Ochoa, Alias El Lobo y otros integrantes de varias clínicas de la misma organización criminal".

También indicó que derivado a la exigencia del máximo líder a obtener privilegios dentro del centro penitenciario y al no tener respuesta positiva de las autoridades como represalia "en venganza, los jefes de la pandilla planificaron y coordinaron cometer diferentes ataques criminales simultáneos dirigidos hacia diferentes miembros de la Policía Nacional Civil del departamento de Guatemala", dijo el fiscal del MP.

Así fue el ataque en Chinautla

En la audiencia, el fiscal narró cómo fue el ataque: "Aproximadamente a las 8.30 horas, ustedes se transportaban a bordo del vehículo tipo automóvil, marca Mazda, línea Protege modelo 1997, color corinto, policromado".

Después, indicó que al llegar al Lote 3, sector B, cumbre del Guayabo, Chinautla y al tener a la vista a sus víctimas, en este caso los agentes de PNC, "ustedes desde el vehículo en el cual se conducían, procedieron a disparar en contra de la integridad física de los agentes", quienes al momento del ataque patrullaban en el lugar, con la intención de darles muerte.

Prosiguió: "los agentes de PNC, al advertir que el ataque era dirigido hacia ellos, reaccionan inmediatamente y proceden a repeler el mismo, motivo por el cual ustedes no logran su cometido".

También expuso que provocaron heridas de proyectil de arma de fuego a dos agentes, a quienes idenfificó como Sergio Daniel y Víctor.

"Posteriormente, los agentes ya referidos proceden a alertar vía radiofrecuencia a otros elementos policiales del sector, y es por ello que se le da persecución inmediata y se le da alcance frente al Lote 63 B cumbre del Durazno", también en Chinautla.

Asimismo, refirió que el automotor en el cual se conducían para darse a la fuga se descontroló y colisionó en el lugar, "motivo por el cual ustedes descienden del vehículo y realizan varios disparos en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil, y la Policía Nacional Civil responde a los disparos en ejercicio de sus facultades, y como resultado del ataque armado, falleció su copartícipe Sergio Isaac Aguirre Zarpe, por lo que al observar lo ocurrido, la policía les advierte que suelten sus armas", imputó el MP.