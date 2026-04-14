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Tragedia en Honduras: menor de 6 años muere tras brutal ataque de perros

  • Por Jessica González
14 de abril de 2026, 11:45
El pequeño iba a casa de su abuela cuando ocurrió la tragedia. (Foto: Shutterstock)

El pequeño iba a casa de su abuela cuando ocurrió la tragedia. (Foto: Shutterstock)

Vecinos intentaron ayudarlo, pero el pequeño murió debido a las graves heridas. 

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Eduar Josimar Velázquez, un niño de seis años, murió luego de ser atacado por dos perros de raza pitbull.

La tragedia ocurrió en Nueva Masicales, municipio del departamento de Colon en Honduras.

Vecinos lograron rescatarlo tras escuchar los gritos, luego lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial; sin embargo, falleció horas después a consecuencia de las heridas recibidas.

Según relató el padre, el menor iba a casa de su abuela, cuando fue sorprendido por los animales. 

"Que se haga justicia, por favor. Que no quede impune", dijo el padre a los medios hondureños.

Asimismo, pidió una regulación efectiva por parte de las autoridades.

La investigación permanece abierta mientras continúa la exigencia de justicia entre los habitantes.

Hasta la fecha no se ha localizado al propietario de los perros involucrados en el ataque.

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