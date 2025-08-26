Menor llora al escuchar por primera vez la voz de su padre (video)

Melany logró escuchar por primera vez la voz de su padre y el emotivo momento quedó grabado.
Melany Avrl Aguilar recibió un implante clocear el pasado 22 de agosto, escuchando por primera vez la voz de su padre, quien la acompañó en tan importante momento.
La Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle fue la encargada de ayudar a esta familia a cumplir el sueño de Melany.
A través de un video compartido por la fundación, se logra ver cómo una especialista prueba si la paciente escucha a través de un tambor, y al obtener una respuesta positiva, llega el momento en que el padre le habla.
Mira aquí las imágenes:
¿Cómo surgió la fundación?
La Fundación Ayúdame a Escuchar surgió en 2013, en honor a la pequeña Bárbara Nicolle, quien nació de 8 meses y fue afectada por meningitis pero al recibir un medicamento, su sistema auditivo quedó dañado.
A los 10 meses ya sufría Pérdida Neurosensorial Bilateral Profunda.
Al investigar sobre el implante coclear, el abuelo de Bárbara logró contactar a una institución que logró realizarle una cirugía.
Desde entonces, la fundación busca mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca que padece problemas de audición, ya sea congénita o adquirida.
