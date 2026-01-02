Niños resultan heridos tras manipular juegos pirotécnicos

Por las fiestas y celebraciones, el uso de pirotecnia es frecuente como fuente de diversión y entretenimiento. Sin embargo, los niños son mayormente vulnerables a sufrir daños.
En la comunidad, el Pilar I de San Juan Sacatepéquez, un niño de 9 años jugaba con un mortero pirotécnico. Pero, sufrió lesiones en la mano izquierda y quemaduras en el rostro y en el pie, luego que no pudiera soltarlo y explotará mientras aún lo sostenía.
Los Bomberos Voluntarios le brindaron asistencia en el lugar para posteriormente ser trasladado a la emergencia de Pediatría del Hospital Roosevelt para su atención médica.
Otro caso
En la colonia Brisas de San Pedro Ayampuc, un niño de 5 años también fue atendido por los cuerpos de socorro, luego de que una bomba pirotécnica explotará cuando la manipulaba.
Esto, le causo quemaduras y heridas graves en tres dedos y la palma de la mano.