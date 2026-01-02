Niños resultan heridos tras manipular juegos pirotécnicos

Luego que un fuego pirotécnico tipo bomba le explotará en la mano a un niño, le provocó quemaduras y heridas graves en tres dedos y la palma de la mano en la colonia Brisas de San Pedro Ayampuc.



El niño de 5 años, fue llevado a la emergencia al hospital para su tratamiento. pic.twitter.com/t4ZWN6PewY