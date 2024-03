¡El tiro por la culata! El mensaje de Allan Rodríguez que no le salió como pensaba

-

El expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, lanzó un mensaje en las redes sociales, pero las reacciones no fueron las que esperaba.

El expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, publicó un mensaje para celebrar el Día por la Vida y Familia, pero en lugar de apoyo, recibió una lluvia de críticas y burlas.

"En este 9 de marzo, reafirmamos nuestro compromiso de celebrar y defender la vida, la familia y nuestros valores fundamentales. Frente a desafíos, nos mantenemos firmes, protegiendo nuestra sociedad de aquellos que carecen de valores, para construir un futuro donde prevalezcan el respeto y la integridad. Juntos, fortalecemos los pilares que nos unen", escribió Rodríguez en su cuenta de X.

El mensaje fue acompañado por la imagen de una familia que caminan tomados de la mano.

Sin embargo, las reacciones no fueron las que esperaba el congresista, ya que en lugar de un respaldo a sus declaraciones, comenzó a recibir una serie de críticas y señalamientos por su actuar en el Congreso.

"Pierde su tiempo. Discurso barato ya no funciona, el pueblo no busca que sus valores y principios los defienda, lo que busca es que no roben. Están hartos, despiertos y cada mes que pasa, se destapa más la porquería que ustedes representan. Ustedes están acabado", escribió una usuaria de X.

Otros recordaron el día en que el exdiputado Javier Hernández, mano derecha de Jimmy Morales en el Congreso, llegó al Congreso en completo estado de ebriedad, así como el búnker construido por Rodríguez.

Algunos aprovecharon para insultarlo y compararlo con animales de granja y señalarlo de corrupto.