Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El mensaje de Arévalo por la Navidad

  • Por Redacción Soy502
23 de diciembre de 2025, 18:32
El presidente Bernardo Arévalo envió un mensaje a la nación por la Navidad. (Foto: captura de pantalla)

El presidente Bernardo Arévalo envió un mensaje a la nación por la Navidad. (Foto: captura de pantalla)

El presidente Bernardo Arévalo envió un mensaje navideño a los guatemaltecos. 

Te interesa: La alegría de los niños tras recibir un presente que les llevaba Santa

El presidente Bernardo Arévalo, junto a su esposa, Lucrecia Peinado, enviaron un mensaje navideño. 

"Que escuchemos con aprecio las historias de los mayores, que miremos con esperanza los sueños de los más pequeños y consideremos con atención las opiniones de los jóvenes", dijo Arévalo en el video. 

Mientras, Peinado envió un saludo para todos los guatemaltecos. 

"Nuestra familia les envía los mejores deseos de paz, salud y bienestar". 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar