El mensaje de Arévalo por la Navidad

El presidente Bernardo Arévalo envió un mensaje navideño a los guatemaltecos.
Te interesa: La alegría de los niños tras recibir un presente que les llevaba Santa
El presidente Bernardo Arévalo, junto a su esposa, Lucrecia Peinado, enviaron un mensaje navideño.
"Que escuchemos con aprecio las historias de los mayores, que miremos con esperanza los sueños de los más pequeños y consideremos con atención las opiniones de los jóvenes", dijo Arévalo en el video.
Mientras, Peinado envió un saludo para todos los guatemaltecos.
"Nuestra familia les envía los mejores deseos de paz, salud y bienestar".