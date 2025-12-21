La alegría de los niños tras recibir un presente que les llevaba Santa

Niños que viven en los alrededores del Puente Belice celebran la Navidad con la entrega de regalos de Santa.
Durante la celebración navideña organizada por Bomberos Municipales, se hizo la entrega de regalos a niños que residen en los alrededores del Puente Belice.
Luego que un bombero vestido de Santa realizara el descenso del puente como símbolo de inauguración del evento, se entregaron 200 juguetes a los pequeños.
En las imágenes se ve la felicidad reflejada en el rostro de los niños que muestran con emoción sus bolsas llenas de juguetes.
Asimismo les dieron peluches y una pelota para que puedan divertirse.