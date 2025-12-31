"Vamos por bueno camino": el mensaje de Arévalo para cerrar este 2025 (video)

-

Arévalo envió un mensaje de esperanza y nuevos retos para el año 2026.

OTRAS NOTICIAS: Cámara de Industria se pronuncia tras suspensión de Presupuesto 2026

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, junto a la vicepresidenta Karin Herrera y todo su equipo de Gobierno, envió un mensaje para finalizar este año y empezar el 2026 de la mejor manera.

El mandatario comenzó agradeciendo al pueblo de Guatemala por guiar su trabajo y conducir los cambios logrados durante su gobierno.

"Estamos transformando Guatemala y ese es un trabajo que nos involucra a todos los guatemaltecos", dijo Arévalo.

Además, reafirmó su compromiso con el país para este 2026, asegurando que las oportunidades que vienen servirán para seguir construyendo un futuro mejor para el país.

"Que en el próximo año no le falta a nadie una alimentación digna, que encontremos siempre el camino para conectar nuestros sueños y aspiraciones. Que las oportunidades y prosperidad se multipliquen", expresó.

Arévalo reconoce que ha sido un año con muchos retos, pero que el pueblo ha sido la guía para tener la certeza de que Guatemala va por buen camino.

Este es el mensaje completo: