El mensaje del Cartel de Sinaloa contra el Cartel Chiapas-Guatemala

El Cartel de Sinaloa ingresó a territorio guatemalteco a través de puntos fronterizos de San Marcos y Huehuetenango. Perpetraron en simultáneo seis ataques armados y dejaron mantas con un mensaje para el Gobierno de Guatemala y sus adversarios.

"Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias Toño, y Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos", este es uno de los mensajes que el cartel de Sinaloa, dejó en municipios de San Marcos fronterizos con México.

Según la información de autoridades, este grupo de narcotráfico incursionó y realizó ataques armados en simultáneo en varios municipios de San Marcos y Huehuetenango.

Aunque no hay un reporte oficial, se conoció que al menos tres personas fallecieron en los hechos, uno más resultó herido y se incautaron varias armas de fuego de grueso calibre.

Pero los integrantes del Cartel de Sinaloa, asociados a "Los Chapitos", no solo atacaron a adversarios, sino también dejaron un mensaje claro. Al Gobierno de Guatemala le indicaron que no protegiera a dos hombres: "Martínez y López Orantes", quienes serían líderes del cartel Chiapas-México.

Mientras a sus adversarios les indicaron que den la cara: "Bladimir, Toño, Teniente Mosch y Luis Monchis, salgan al toro", se lee.

Otra manta menciona: "síganle haciendo caso a Juan Valdovinos a ver si baja a ayudarlos". En referencia al supuesto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Cartel de Sinaloa contra Chiapas-Guatemala

El cartel de Sinaloa es del Chapo Guzmán, que opera fuertemente en México. Mientras el Cartel Chiapas-Mexico, tendría nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, ambos operan en México y Guatemala.

En junio pasado, se viralizó un enfrentamiento entre el cartel Chiapas-México con autoridades mexicanas en la frontera con Guatemala.

En ese enfrentamiento, el cual no se ha esclarecido, falleció Baldemar Calderón Carrillo, conocido como "Tío Balde". Desde entonces ha existido un reacomodo a lo interno de esa estructura del narcotráfico.

Mientras, en redes sociales, desde hace varios meses, el Cartel de Sinaloa ha manifestado que busca a los nuevos líderes de la estructura.