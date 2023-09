El mensaje de Luisito Comunica a Guatemala por su Independencia

-

El famoso mexicano, Luisito Comunica compartió un mensaje para felicitar a Guatemala por la Independencia.

Luisito Comunica, el famoso youtuber y empresario mexicano acudió a sus historias de Instagram para publicar una serie de videos en donde envía a Guatemala un mensaje por motivo de su Independencia.

"Paquito y yo, les queremos desear felices fiestas patrias a la gente de México, Guatemala y a la gente de Chile, los tres países celebramos en las mismas fechas, entonces felices fiestas. Enhorabuena y disfruten. ¡A disfrutar y celebrar! Sin mucho exceso", expresó el mexicano.

(Foto: Instagram)

Sin embargo, el youtuber publicó posteriormente una nueva historia en donde ofrecía una disculpa referente a la celebración de independencia en los demás países de Centroamérica.

"Les pido una tremenda disculpa por mi ignorancia, me están informando que es toda Centroamérica la que celebra fiestas patrias en estas fechas, entonces a todos mis ticos, mis catrachos, mis salvadoreños, mis panameños, no sé si alguien me faltó, pero a toda Centroamérica, en enhorabuena y a celebrar, sin excesos", dijo Luisito Comunica.