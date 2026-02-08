Shakira: "No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada"

Shakira dejó un mensaje a Guatemala y al resto de países centroamericanos en la primera noche de la "Residencia" de "Las mujeres ya no lloran" en El Salvador.
OTRAS NOTICIAS: Shakira sufre caída durante su concierto en El Salvador (Video)
La colombiana dirigió unas palabras a su "manada" moviendo los sentimientos de los miles de asistentes en el concierto.
Esta presentación significa mucho para ella por una razón:
"Esta noche es el primer show de Shakira de 2026, muchísimas gracias a todos los que han venido de otros países a pasar esta noche juntos, de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, este es un regalo, no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana", dijo para luego dar un aullido.
Con el saludo sorprendió una loba a escala gigante que salió de la pantalla y se hizo real, justo para el baile más esperado de la noche y la interpretación de la canción "La Loba".
Shakira se presentó en El Salvador el 7 de febrero en una fiesta de apertura de su famosa Residencia.
MIRA: