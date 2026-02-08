El mensaje de Shakira tras su primer show del año en El Salvador

Shakira reveló que el primer show de la residencia de "Las mujeres ya no lloran" en El Salvador provocaba en ella un sentimiento muy especial pues era el primero del año, por ello dedicó un video especial en redes.
A través de su cuenta de TikTok la "Loba" expresó su sentir por este show, junto a su crew.
La colombiana grabó un clip en su camerino con uno de sus cambios, rodeada de sus bailarines.
"We are back baby! (estamos de regreso bebé), es el sonido que agregó a este video, donde hace lip sync.
Shakira usa su traje lila ceñido al cuerpo y el cabello suelto, saltando con ritmo, muy emocionada.
Incluso, la estrella dedicó unas palabras inaugurando el 2026 en escena:
"Esta noche es el primer show de Shakira de 2026, muchísimas gracias a todos los que han venido de otros países a pasar esta noche juntos, de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, este es un regalo, no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana", dijo para luego dar un aullido.
Este domingo 8 de febrero es el segundo concierto en el Estadio Jorge "Mágico" González de El salvador.
