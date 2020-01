El mensaje de Blanca Stalling a Iván Velásquez en Año Nuevo

"Iván Velásquez le escribo este texto, solo para expresarle mi perdón", así inicia el mensaje que la exmagistrada Blanca Stalling le envió al extitular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en vísperas del Año Nuevo.

A escasos 15 minutos de empezar el 2020, Stalling no disfrutaba de un encuentro familiar, en lugar de ello se tomó el tiempo para enviarle un mensaje a Velásquez.

"Usted y su equipo acabaron con mi vida civilmente", le reclamó, al tiempo que aseguró que su único delito fue "pedir justicia" para su hijo Otto Molina Stalling, exasesor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acusado en el caso IGSS-Pisa.

Stalling fue señalada de tráfico de influencias y abuso de autoridad, en un caso del Ministerio Público con acompañamiento de la CICIG, caso por el que fue aprehendida en febrero de 2017 cuando intentaba escapar utilizando una peluca.

"Mi delito es ser Madre. O no renunciar a la magistratura", se lee en el mensaje de la exmagistrada.

La abogada también le escribió a la exfiscal General Thelma Aldana, a quien le llamó "Kitty" y le aseguró que "hizo bien en algunas persecuciones", pero "la ambición te hizo venderle tu alma al diablo".

Contrario al mensaje a Valásquez, Stalling escribió a Aldana a las 10 de la noche del martes 31.