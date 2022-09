Las amenazas de Jorge Zea a los hombres que hablaban con Luz María

El teléfono de Jorge Zea ha servido al Ministerio Público para demostrar ante el Tribunal la manera en que el acusado se relacionaba con Luz María y otras personas.

Durante el juicio por el femicidio de Luz María, la Fiscalía contra del Delito de Femicidio presentó tres conversaciones más que fueron extraídas del teléfono celular de Jorge Zea, principal sospechoso del asesinato de su esposa.

Estas conversaciones no fueron con su esposa, Luz María, sino con otros hombres, con quien celaba a la víctima.

Jorge tenía guardados los números de estos hombres como "Dinero imbécil", "Lic Gatica" y "Bryan", a quienes les escribió para reclamarles una supuesta infidelidad.

El primer mensaje reclamando a otro hombre fue el 17 de marzo de 2020. "¿Cuál es la llamadera que le tenés a mi esposa?", envió Jorge Zea.

Meses después, el 13 de septiembre de 2020 envió un mensaje a otro hombre.

"Jorge Paredes ya sé quien sos y donde se juntan. Inventaron contratar a Luz para estarse viendo, pero quiero que me digas todo lo que hacían para que le dieras dinero. Solo me vieron la cara y no quiero estar con una mujer que por dinero es capaz de cualquier cosa", se lee en la conversación.

Pero los mensajes, no quedaron ahí: "Te gusta cogerte a mi esposa, así como sos tan hombre de hacerlo, contesta también", reclamó Jorge a otro hombre el 9 de octubre de 2020.

El último mensaje reclamando a otro hombre fue enviado por Jorge Zea el 14 de enero de 2021. Una semana antes del asesinato de Luz María.

"De buena manera te pido que dejes de estar llamando a Luz, ya mucha la llamada que le tenés, no sé cual es tu gana de querer estar con ella, pero por las buenas ya es suficiente".

Con estas conversaciones, el Ministerio Público busca evidenciar el comportamiento de Jorge Zea, como un hombre celoso y controlador.